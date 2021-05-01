"مياه القناة" تشن حملات مكبرة لمواجهة سرقة المياه وتسليك شبكات الصرف الصحى

بورسعيد - محمد عزام – السيد فلاح

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، استمرار الحملات المكبرة للإدارة العامة المخالفات بالشركة، بالاشتراك مع القطاع التجاري، فى محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بالتفتيش على المشتركين وفحص عدادات المياه، وتحصيل المتأخرات ورفع "الوصلات الخلسة" التى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، للهروب من دفع مستحقات الدولة المالية.

وقال اللواء عصمت، فى بيان له، إن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل لمواطنى إقليم القناة.

ووجه اللواء عبد الحميد عصمت، بضبط المتهربين من اتباع الإجراءات القانونية لتوصيل خدمة مياه الشرب، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي، دون سداد مستحقات الشركة، بهدف تحقيق التوزيع العادل للمنتفعين من الخدمات فى إطار حرص الدولة على توفير النفقات ومنع السرقة، وإصلاح النظام الهيكلى لمنظومة مياه الشرب.

كما أكد "عصمت"، أنه تم الانتهاء من عملية تسليك وتطهير شبكات الصرف الصحى فى المناطق الساخنة بالقرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، لافتا أنه تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ورمال، والمواد الصلبة، والمخلفات الحيوانية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، فى بيان له، إنه تم الانتهاء من أعمال تسليك وتطهير خط صرف صحى الانحدار الرئيسى 500 بطول كيلو ونصف، بداية من منطقة سوق الأربعاء حتى محطة الصرف الصحى رقم 3 بالقنطرة شرق، بالإضافة الى تسليك وتطهير خطى صرف صحى بطول 200 متراً بمنطقة عزبة الغطوس، كما تم تسليك وتطهير خط الانحدار الرئيسى بمنطقة قرية التقدم، وذلك بأشراف مباشر من المهندس محمد بهاء الدين، رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحى بالقنطرة شرق.

وأضاف اللواء عصمت، أننا مستمرون فى الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاثة، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والتى تشمل جميع المناطق الساخنة، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات فى غرف التفتيش.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين فى محافظات القناة الثلاثة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بعدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظًا على شبكة الصرف الصحي، لإطالة عمرها الافتراضى واستدامة فى العمل، وتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.



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