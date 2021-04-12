7.5 مليون جنيه لــ3 سيارات فاكيوم لتطهير بيارات الصرف الصحى لمياه أسيوط

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بأسيوط ، دعم اسطول الشركة الميكانيكى بعدد (3) سيارات فاكيوم، بتكلفة اجمالية بلغت 7.5 مليون جنيه، مما يدعم خطة التطهير والتعقيم الموضوعة بصفة دورية لتغطية كافة ارجاء المحافظة، فضلاً عن الخطة الطارئة التى توجهها الشركة فى حالة وجود أى انسدادات أو رواسب بيارات الصرف الصحى تنجم عنها حدوث طفوحات فجائية.

وأضاف أنه تم تدعيم اسطول معدات الشركة بعدد (7) سيارات كسح فى الآونة الماضية من بينهم عدد (4) سيارات، وعدد (3) أخرى من خطة الاحلال والتجديد السنوية، فضلاً عما تم تدعيمه للأسطول الميكانيكى مع مطلع هذا العام بعدد (3) معدات ثقيلة تم تصنيعها ذاتيا بسواعد أبناء الشركة ما بين ونش إنقاذ سريع لخدمات نقل المواسير ومعدات الحفر شاحنة كبيرة (تيرلا) تم تصنيع المقطورة الخاصة بها لأغراض نقل اسطوانات الكلور، وبرج كهرباء لزوم أعمال إنارة المحطات وتقديم الخدمات اللازمة لخطة إعادة تأهيل المحطات ورفع كفاءة مظهرها، وعدد (2) لودر حفار وكراكة متعددة الأغراض وحفار هيدروليكي، وعدد (4) سيارات كباش ، و(2) أخري مدمج لأعمال التطهير.

وأوضح أنه تم إعادة تأهيل عدد (40) سيارة نقل مياه وكسح ونافورى ، لتحقق الشركة أعلى معدلات كفاءة الآداء الخدمى الخاص بقطاع المياه والصرف الصحى على مستوى كافة مناطق العمل بالمحافظة، مشيرا أن رفع كفاءة وزيادة المعدات يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تمشيا مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.