مياه أسيوط: برنامج تدريبى لــ153 قارئ ومحصل للارتقاء بالكوادر البشرية

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، أهمية الارتقاء بالكفاءة المهنية والمهارات الوظيفية للقراء والمحصلين، وزيادة إدراكهم بأهمية عملهم وانعكاسها بصورة مباشرة على المواطن.

وأشار إلى أن التدقيق فى قراءة العدادات يمكن الشركة من عمل دراسات تطبيقية للتعرف علي الفرق بين الكميات المستهلكة والمحاسب عليها وكميات المياه المفقودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد.

وأوضح أن الشركة عقدت برنامج تدريبي بمركز التدريب والخدمات لعدد 135 قاري ومحصل من العاملين، تحت عنوان "قياس المياه وانواع العدادات " وذلك لإمدادهم بأهم العوامل التي تتحكم في تقديرات استهلاك المياه وحتي يتم حساب الاستهلاك بالحد الأدني والمتوسط وحتي يتم حساب الاستهلاك الافعلي للعداد.

وأضاف أن تلك النوعية من البرامج تهدف إلى تحسين الأداء والثقة والسرعة في تجميع البيانات ويحد من مشكلات القراءات غير الدقيقة، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إسلام حمدان مدير عام التدريب، أن البرنامج التدريبي تضمن كيفية استخدام أجهزة قراءات العدادات عن بعد كنظام touch wall الذي يوفر خاصية القراءة عن بعد باستخدام جهاز الــ"Hand Held وكذلك نظام" radio frequency "والذي يمكن قارئ العداد من الحصول على القراءة من على بعد باستخدام جهاز" cyble RF" في الأماكن التى يصعب الوصول إليها.