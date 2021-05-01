مغارة على بابا.. حسن فقد 900 ألف جنيه: خالى طلع مستريح وضحك علينا (فيديو)

كتب أحمد حسنى

مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة حقوقه، أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا عمليات النصب كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملاً فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سراب فى بئر الاحتيال.

"الحلقة التاسعة عشر"

وفى الحلقة التاسعة عشر من برنامج "مغارة على بابا"، يقول حسن أحمد، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إن المستريح خاله، شقيق والدته، ودفع له 900 ألف جنيه وهى حصيلة بيع أرضه وأرض أشقائه، موضحاً أنه أقنعه أن الفائدة تصل لـ20%.

وأضاف ضحية المستريح، "اللى ضحك عليا خالى، طب أثق في مين لو موثقتش في خالى، خد منا فلوسنا وضحك علينا واحنا اهل مراعاش حتى درجة القرابة اللى بينا، أنا مش عايز غير فلوسنا وحقنا".