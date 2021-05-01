محافظ بنى سويف يؤدى العزاء فى وفاة شهيد الواجب يحيى محمد إمام ابن قرية إهوه

بنى سويف هانى فتحى

قام الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بأداء واجب العزاء فى وفاة الشهيد مجند" يحيى محمد يحيى إمام "ابن قرية إهوة مركز بنى سويف، والذى استشهد أثناء تأدية واجبه الوطنى بشمال سيناء.

وقدم المحافظ تعازيه لوالدى الشهيد أثناء زيارته اليوم لمنزل الأسرة، معربا عن خالص مواساته لهما، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد البطل الله بعظيم مغفرته، والذى جاد بروحه الطاهرة أثناء أدائه لواجبه الوطنى فى حماية الوطن من كل تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن، مؤكدا أن الشعب المصرى يثمن تضحيات الشهداء والتى ستظل نبراسا لكل أبناء الوطن نحو التفانى والإخلاص والتضحية فى سبيل تراب وطننا الغالى مصر صفا واحد وقويا خلف قيادتنا السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية.

جدير بالذكر أن الشهيد قد تم تشييعه جثمانه "فجر اليوم" فى جنازة بمسقط رأسه بقرية إهوة وسط مشاعر الحزن والألم سادت جموع المشيعين من أبناء القرية وأهالى القرى المجاورة ممن حرصوا على المشاركة فى تشييع الشهيد ودفنه بمقابر الأسرة.