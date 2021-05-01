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محافظ القليوبية: إغلاق فورى للكافتيريات والمقاهى المخالفة لإجراءات الوقاية

السبت، 01 مايو 2021 07:30 م
محافظ القليوبية: إغلاق فورى للكافتيريات والمقاهى المخالفة لإجراءات الوقاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، منظومة النظافة بحى غرب شبرا الخيمة، حيث تابع أعمال رفع القمامة بشارع أحمد عرابي، مشددا على تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن.

ووجه "الهجان"، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات الأجهزة التنفيذية والأمنية على المقاهى والكافتيريات بجميع مدن وأحياء المحافظة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس المستجد، خاصة خلال هذه الفترة والتى تشهد تزايد أعداد كورونا، وحرصا على سلامة المواطنين خلال أعياد شم النسيم.

وأكد، على التنسيق بين رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والأمنية ومأمورى الأقسام والمرافق، خلال القيام بالحملات على المقاهى والكافتيريات، مشددا على الإغلاق الفورى لأى منشأة تخالف الإلتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة، مناشدا أصحاب المقاهى والكافتيريات ضرورة اتباع إجراءات السلامة العامة منعا لتطبيق إجراءات رادعة على المخالفين.

كما تابع "الهجان"، إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص وحي غرب شبرا الخيمة بعد صرف التعويضات المقررة موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة فى المشروع القومى لتوسعات الطريق الدائري، وجاءت الجولة بحضور اللواء خالد المحمدى رئيس مدينة الخصوص، ونائب رئيس حى غرب شبرا الخيمة.


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

ارتداء الكمامات

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