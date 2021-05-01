كنائس المنيا تعتذر عن عدم استقبال المحافظ والمهنئين بالعيد بسبب كورونا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت الكنيسة الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليك، فى بيان رسمى تم توجيهه للواء أسامة القاضى محافظ المنيا، تعتذر فيه عن عدم استقباله والوفد المرافق له للتهنئة بالعيد، نظرا لضمان السلامة من انتشار فيروس كورونا.

وجاء نص البيان بخصوص احتفالات عيد القيامة المجيد مايو20121، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بعد التحية.. نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، وتداعيات وباء كورونا المستجد كوفيد 19، نعتذر عن استقبال المهنئين بالعيد سواء فى ليلة الأحد أو صباح العيد، وإذ ندرك جيدا محبتكم وحرصكم الدائم على مشاركتنا فى جميع المناسبات، وإذ يعز علينا أن نحرم من تشريفكم لنا، والذى من شأنه أن يضفى على الأعياد بهجة خاصة.

وتابعت فى البيان، "إنه حرصا منا على سلامة الجميع اضطررنا إلى حرمان أنفسنا من هذا الشرف الجزيل، داعين الله أن يجوز بمصرنا والعالم أجمع هذه المحنة، مثمنين الجهد الكبير المبذول من الدولة بحماية المواطنين والتخفيف عنهم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".