دير العذراء بأخميم يعتذر عن استقبال الزائرين فى عيد القيامة بسبب كورونا

كتب ـ محمد الأحمدى

اعتذر دير السيدة العذراء بجبل أخميم فى محافظة سوهاج، عن استقبال الزائرين فى عيد القيامة غدا وشم النسيم، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلن الدير، أنه سيبدأ فى استقبال الزائرين من يوم الثلاثاء 4 مايو المقبل، وخلال فترة الخمسين، مؤكدا أنه بالنسبة لحضور القداسات والمعموديات سيكون عن طريق الحجز.

وفى سياق متصل، حذر قداسة البابا تواضروس الثانى من الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا، مشددًا على المصلين المشاركين فى صلوات الجمعة العظيمة، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الصحية.

وجاء ذلك فى ختام عظته فى الجمعة العظيمة التى صلَّاها قداسته فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان قداسة البابا نبه أبناءه إلى الموضوع ذاته، فى عظة خميس العهد فى دير الشهيد مارمينا بمريوط.

وقال قداسته: "نشكر الله أنه يعطينا الفرصة رغم الوباء والموجة الثالثة، أرجوكم الالتزام الكامل وخط الوقاية الأول أمام هذا المرض اللعين الذى أصاب عشرات الملايين هو الكمامة وغسل اليدين والبعد عن الزحام ونجلس في مكان جيد التهوية ويكون طعامنا صحي ولا تتهاون وصلي من أجل الذين انتهت حياتهم بسبب الفيروس ومن أجل المرضى الله يشفيهم، الحياة غالية فانتبه، سوف نصلي الآن الساعة الثانية عشرة ونلتزم بأماكننا حتى نهاية الصلوات ونصلي من أجل كل أحد وأخواتنا المرضى لأجل أن يشفيهم الله ويفرحوا بالقيامة".