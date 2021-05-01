تعرف على السجل الإرهابى لـ"همام عطية" بعد استهدافه بالاختيار 2

كتب ـ محمود عبد الراضي

وصلت محطات مسلسل الاختيار 2، لاستهداف الإرهابي "همام" الذي قاد عمليات تفجيرات ضخمة، وتسبب في العديد من الحوادث الإرهابية التي استهدفت البلاد.

وينشر "اليوم السابع" السجل الإرهابي لـ همام محمد عطية قائد تنظيم أجناد مصر، والذي كان يحمل اسمًا حركيًا "حسام، فوزي"، حيث تم استهدافه في شقة مستأجرة بمنطقة فيصل بالجيزة في 5 أبريل 2015، حيث إنه متورط في القضايا الآتية:

ـ القضية رقم 3902013 حصر أمن دولة عليا "التحرك الجهادى بالمنطقة المركزية.

- القضية رقم 4332013 حصر أمن دولة عليا "تحرك أنصار بيت المقدس".

- القضية رقم 1032014 حصر أمن دولة عليا "تنظيم أجناد مصر".

واستكملت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، بشعور التكفيرى همام عطية "محمد علاء" بشيء غير طبيعى، وأن بيبو "أحمد داش" وجمال تأخرا، حيث يتصل بمالك ذراعه اليمنى في تنظيم أجناد مصر، ويسأله على بيبو وجمال، ليظهر بيبو فجأة ويرسل لمالك رسالة على تليجرام، ويطلب همام أن يصور بيبو نفسه فى المكان المتواجد فيه وإرسالها للتأكد أنه لم يقبض عليه.

يسمح زكريا "كريم عبد العزيز" ويوسف "أحمد مكى" لبيبو بالخروج والعودة إلى الشقة التي يقيم فيها بصحبة العناصر الإرهابية من أعضاء جماعة أجناد مصر، وذلك لتزويدهم بالمعلومات، وفى نفس الوقت يبحث همام عن شقة جديدة وعدم تنفيذ عملية في القسم الذى تم تصويره، ويعود بيبو إلى الشقة، ويقوم بالاتصال على تليفون زكريا من موبايل مالك ولم يرد، ويعاود الاتصال مرة أخرى على نفس الرقم لترد عليه والدته التي تتواجد في مبنى الأمن الوطنى مع زكريا ويوسف.

يصل يوسف وأحمد فايز "أحمد سعيد عبد الغنى" إلى زوجة التكفيرى همام ويراقبها فايز ولكنها تستطيع مراوغته والهروب منه، وفى نفس الوقت يراقب الضباط "عمر زكريا" مالك الذى يراوغه ويختفى منه هو الآخر، ويستمر فايز في تحرياته من السماسرة عن الشقق التي تم تأجيرها حتى توصل إلى بطاقتين ويتعرف إبراهيم على صورة همام، وتبدأ خطة اقتحام شقته في فيصل يوم 5 أبريل 2014.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.