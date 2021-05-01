النيابة تستمع لأقوال الشهود حول حريق كنيسة العمرانية والتحقيقات تكشف سبب الواقعة

كتب أحمد الجعفرى

تستمع النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال المسئولين والعاملين بكنيسة مارى مينا والملاك سوريال بالعمرانية، للوقوف على ظروف وملابسات الحريق الذى اندلع بداخل الكنيسة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن بعض العاملين كانوا متواجدين بالكنيسة، مع خلوها من المواطنين، وأن المبنى مكون من 4 طوابق، حيث التهمت النيران الطابق الثالث والرابع.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائى نتيجة خلل فى التوصيلات الكهربائية بالطابق الثالث، الذى اشتعلت فيه النيران أولًا قبل انتقالها الطابق الرابع.

وتابعت التحريات، أن الحريق أسفر عن بعض الإصابات بحالات اختناق، نتيجة استنشاق أبخرة الدخان المتصاعدة جراء الحريق.

وانتدبت النيابة رجال المعمل الجنائي لرفع الأدلة من موقع الحريق، وطلبت تقرير وافً عن أسباب اندلاع النيران، وتقرير بحجم الخسائر.

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على اندلع فى مبنى الخدمات وكنيسة مارمينا بالعمرانية، بعدما انتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل كنسية فى منطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إطفاء إلى المكان، وتم منع امتداده للمجاورات والسيطرة عليه.