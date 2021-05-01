السفارة الأمريكية بإسرائيل تعلن سقوط عدد من رعاياها ضحايا حادث تدافع الاحتفال الدينى

وكالات

قالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية فى القدس اليوم، السبت، إن عددا من الرعايا الأمريكيين سقطوا بين عشرات القتلى والمصابين في تدافع خلال احتفال ديني يهودي بإسرائيل.

ونقل موقع سويس إنفو الإخباري، أن المتحدثة باسم السفارة ذكرت أن الحادث الذى وقع مساء الخميس وعشية يوم الجمعة : "يمكننا أن نؤكد أن عددا من المواطنين الأمريكيين كانوا بين الضحايا".

وأضافت "تعمل سفارة الولايات المتحدة مع السلطات المحلية للتحقق مما إذا كان أي رعايا أمريكيين آخرين قد تأثروا بالواقعة، وتقدم كل الدعم القنصلي الممكن للمواطنين الأمريكيين المعنيين وذويهم. واحتراما لأسرهم في هذا الوقت الصعب، نحجم عن الإدلاء بأي تعليق آخر".