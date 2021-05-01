اليوم السابع
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السفارة الأمريكية بإسرائيل تعلن سقوط عدد من رعاياها ضحايا حادث تدافع الاحتفال الدينى

السبت، 01 مايو 2021 09:42 ص
السفارة الأمريكية بإسرائيل تعلن سقوط عدد من رعاياها ضحايا حادث تدافع الاحتفال الدينى أثار حادث التدافع
وكالات

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قالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية فى القدس اليوم، السبت، إن عددا من الرعايا الأمريكيين سقطوا بين عشرات القتلى والمصابين في تدافع خلال احتفال ديني يهودي بإسرائيل.
 
ونقل موقع سويس إنفو الإخباري، أن المتحدثة باسم السفارة ذكرت أن الحادث الذى وقع مساء الخميس وعشية يوم الجمعة : "يمكننا أن نؤكد أن عددا من المواطنين الأمريكيين كانوا بين الضحايا".
 
وأضافت "تعمل سفارة الولايات المتحدة مع السلطات المحلية للتحقق مما إذا كان أي رعايا أمريكيين آخرين قد تأثروا بالواقعة، وتقدم كل الدعم القنصلي الممكن للمواطنين الأمريكيين المعنيين وذويهم. واحتراما لأسرهم في هذا الوقت الصعب، نحجم عن الإدلاء بأي تعليق آخر".
 
تحدث الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتقديم العزاء.
 
ووصف نتانياهو الحادث بأنه أحد "أفدح الكوارث" في تاريخ إسرائيل، وتعهد بإجراء تحقيق شامل لضمان عدم تكراره.
 
وتبدأ إسرائيل بتشييع ضحايا حادث تدافع ضخم وقع فجر الجمعة في شمال الدولة العبرية خلال احتفال ديني شارك فيه عشرات آلاف اليهود المتشدّدين أوقع 45 قتيلاً على الأقل، بينهم أطفال، و150 جريحاً.
 
وعكفت فرق طبية،على تحديد هويات الضحايا، بينما تحدث شهود عن رؤيتهم "جبلا" من الناس اختنقوا أو دهسوا في ممر عرضه حوالي ثلاثة أمتار بعد أن تكدست الحشود على منحدرات جبل الجرمق في شمال إسرائيل.

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