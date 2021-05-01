الداخلية تضبط 10 هاربين من الإعدام و461 مطلوبا فى أحكام بالمؤبد.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو جهود الداخلية خلال شهر، بعدما وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث لقي عنصران مصرعهما وضبط 2228 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، وضبط 4485 قطعة سلاح نارى بحوزة 3753 متهم، أبرزهم "3 رشاش – 367 بندقية آلية – 662 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 209 مسدس – 3244 فرد محلى – 7838 طلقة مختلفة الأعيرة – 465 خزينة – 6055 قطعة سلاح أبيض".

وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 2258553 حكم قضائى متنوع، بينها 9600)حكم جناية من بينها "10 حكم بالإعدام – 461 حكم بالسجن المؤبد"، ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 5947 قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها 6383 متهم، بحوزتهم 770 كيلو بانجو ونصف طن حشيش و104 كيلو هيروين.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 339319 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 258174510 جنيه .

وأثمرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 6224 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، وضبط 26 قضية "إحتيال عبر الإنترنت- غسل أموال - كسب غير مشروع" بقيمة بلغت 10148613485 جنيه.

وتمكنت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا" من غلق 19761 محل مخالف لقرار الغلق، وضبط 5303 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 34365 شيشة، وضبط378112 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 376025 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 2087 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.