استقرار أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 776 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

تسجل أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، استقرارا ملحوظا عند 776 جنيها للجرام عيار 21 ، وهو العيار الرئيسى في أسواق الذهب بمصر، وذلك على خلفية ثبات سعر الذهب العالمي عند 1768 دولارا للأونصة.

أسعار الذهب في مصر، سعر عيار 21 اليوم 776 جنيها للجرام، سعر عيار 18 بـ664 جنيها للجرام، سعر عيار 24 بـ 886 جنيها للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6209 جنيهات.

سعر الذهب على المستوى المحلي والعالمي سجل تراجعات ملحوظة بختام التداولات لهذا الأسبوع، وذلك بسبب حدوث ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار عالميًا أمام سلة العملات الرئيسية، الأمر الذى انعكس على الذهب وتسبب في تراجعة.

العلاقة بين الذهب والدولار علاقة عكسية، كلما يرتفع الدولار نجد الذهب يتعرض للهبوط، وذلك لأن تكاليف حيازة الذهب ترتفع بارتفاع العملات عمومًا والدولار بصفة خاصة، لذلك شهد الذهب بختام تداولات هذا الأسبوع هبوط بنسبة 0.13 %

هبطت أونصة الذهب في التداولات العالمية الفورية بختام جلسات الأسبوع أمس إلى مستوى 1768 دولار للأونصة، الأمر الذى ينعكس على سعر الذهب في السوق المصرى.