لو ناوى تشترى الشبكة على العيد.. اعرف أسعار الذهب هتزيد ولا هترخص.. فيديو

ريهام الباشا

مع اقتراب عيد الفطر يرتفع الطلب على الذهب في مصر، وذلك مع ارتفاع حالات الزواج خلال هذه الفترة من كل عام، ويقدم برنامج أسواق بعض النصائح للمستهلك لشراء شبكة ذهبية وكذلك توقعات أسعار الذهب خلال هذه الفترة وهل سنشهد ارتفاع أو انخفاض في سعر الذهب.

أسعار الذهب خلال فترة عيد الفطر قد تشهد بعض الارتفاع المحدود وفق التوقعات الحالية، وذلك مع استمرار ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالمياً، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهنا قد ترتفع الأسعار لمستويات 790 جنيها للجرام من عيار 21.

يوجد سيناريو آخر لأسعار الذهب وهو احتمالية الهبوط في الأسعار، في حالة عودة الارتفاع بعائد السندات الأمريكية وهو ما قد يضغط على سعر الذهب عالمياً ومن ثم هبوط الأسعار في مصر وقد نشهد تراجع إلي مستويات 745 جنيها للجرام من عيار 21.