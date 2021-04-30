اليوم السابع
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أسعار الذهب فى مصر اليوم تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 776 جنيها للجرام

الجمعة، 30 أبريل 2021 12:31 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 776 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، تراجع بقيمة جنيهين وقت كتابة هذه السطور، إذ يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 776 جنيها للجرام.
 
الأسعار العالمية للذهب تسجل تذبذب واضح وحركة مستمرة بين الارتفاع والهبوط ، لتبلغ أسعار أونصة الذهب ما بين 1768 إلي 1770 دولار، وهو ما يجعل سعر الذهب في مصر يرتفع وينخفض في حدود جنيهين إلي 3 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر عيار 21 اليوم 776 جنيها للجرام.
 
 سعر عيار 18 اليوم 664 جنيها للجرام.
 
سعر عيار 24 اليوم 886 جنيها للجرام.
 
سجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6209 جنيها.
 
أونصة الذهب 1768 دولار.
 
 
سعر الذهب في مصر قد يشهد بعض التفاوت المحدود من تاجر الي اخر ومن محافظة إلي اخري، وقد يكون هذا التفاوت في حدود جنيه إلي حنيهين، بسبب عملية المضاربة والحركة المستمرة للذهب.
 
سعر الذهب في مصر ضمن الخدمات التي يقدمها اليوم السابع بصورة يومية وتشمل تحديث فورى للأسعار، مصحوبا ببعض التحليلات حول حركة السوق ووضع المبيعات بالنسبة الأعيرة المتداولة في السوق.

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