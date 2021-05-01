أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 1-5-2021

كتب – إسلام سعيد

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 1 مايو 2021 ، وذلك مع استقرار الأسعار في السوق بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية وثبات السعر العالمي للذهب عند مستويات 1768 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر:



سعر عيار 21 اليوم 776 جنيها للجرام.





سعر عيار 18 اليوم 664 جنيها للجرام.





سعر عيار 24 اليوم 886 جنيها للجرام.





سجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6209 جنيهات.

أونصة الذهب 1768 دولار1.



سعر الذهب في مصر قد يشهد بعض التفاوت المحدود من تاجر الي اخر ومن محافظة إلي اخري، وقد يكون هذا التفاوت في حدود جنيه إلي حنيهين، بسبب عملية المضاربة والحركة المستمرة للذهب.

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