أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البورى يتراوح بين 32-48 جنيها للكيلو

كتب ـ أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 1-5-2021 استقرارا فى الأسعار وفقا لما أعلنت عنه شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسجل البلطي المزارع "1"، 22_25جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو ، تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السمك البورى 1، بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو.والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، " 1 " 70-100 للكيلو ، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس.