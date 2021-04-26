اليوم السابع
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أسعار الأسماك اليوم الاثنين.. البلطي يتراوح بين 19-25 جنيها للكيلو

الإثنين، 26 أبريل 2021 05:00 ص
أسعار الأسماك اليوم الاثنين.. البلطي يتراوح بين 19-25 جنيها للكيلو سمك ارشيف
كتب أحمد حمادة

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شهد اليوم الاثنين 26-4-2021، استقرارا فى أسعار جميع أصناف السمك بسوق العبور للجملة، حيث تراوح سعر السمك البورى 1، بين 40-48 جنيها للكيلو، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو.
 
وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، " 1 " 70-100 للكيلو. 
 
 
وسجل البلطي المزارع "1"، 22_25 جنيها للكيلو ، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو ، تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو.
 
 وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو، بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.
 
 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

سوق العبور اليوم

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