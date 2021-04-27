أسعار الأسماك اليوم.. البلطي الأسوانى يسجل 17-37 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

مع انتصاف شهر رمضان المبارك، شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 27-4-2021، استقرارا لجميع أصناف السمك ب سوق العبور للجملة.

وسجل البلطي المزارع "1"، 22_25جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو ، تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السمك البورى 1، بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، " 1 " 70-100 للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو، بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.