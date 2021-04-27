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أسعار الأسماك اليوم.. البلطي الأسوانى يسجل 17-37 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 06:00 ص
أسعار الأسماك اليوم.. البلطي الأسوانى يسجل 17-37 جنيها للكيلو سوق السمك - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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مع انتصاف شهر رمضان المبارك، شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 27-4-2021، استقرارا لجميع أصناف السمك بسوق العبور للجملة.
 
وسجل البلطي المزارع "1"، 22_25جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو ، تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.
 
وتراوحت أسعار السمك البورى 1، بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو.
 
وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، " 1 " 70-100 للكيلو. 
 
وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو، بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.
 
 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

سوق العبور اليوم

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