أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة.. تعرف على حالة الطقس غدا

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد اليوم الـ 20 من أيام شهر رمضان المعظم ، حيث يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، يشهد نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة. .