نائبة جمهورية تتهم بايدن بإساءة التعامل مع التعديل الثانى بالدستور بعد قراراته للحد من الأسلحة

كتبت ريم عبد الحميد

وصفت النائبة الجمهورية بالكونجرس عن ولاية كولورادو، لورين بوبرت، الرئيس جو بايدن بالطاغية، بعدما جادل بأن التعديل الثانى للدستور الأمريكى ليس مطلقا أثناء الكشف عن سلسلة من القرارات التنفيذية، التى تهدف إلى الحد من عنف الأسلحة.

وبحسب ما ذكرت فوكس نيوز، فإن الانتقادات من بوبرت، التى تقضى فترتها الأولى فى الكونجرس وهى من أشد مؤيدى حقوق الأسلحة، جاءت بعد تصريحات بايدن فى نفس اليوم فى البيت الأبيض بشأن الإجراءات التى تتخذها إدارته للحد من الأسلحة. فخلال الخطاب، جادل بايدن بأن أيا من إجراءاته لا يمس بأى شكل من الأشكال التعديل الثانى للدستور، وأكد أن الهدف من التعديل الثانى لم يكن يقصد منه أبدا توفير حماية شاملة لجميع أشكال ملكية السلاح.

وقال بايدن: لا يوجد تعديل مطلق للدستور، فلا يمكنك أن تصرخ فى دار للسينما "حريق" وتسمى ذلك حرية تعبير. فمن البداية، لا يمكنك أن تمتلك أى سلاح تريد أن تمتلكه، ومنذ بداية التعديل الثانى، لم يكن يسمح لأشخاص محددين بامتلاك أسلحة.

وبعد فترة قصيرة من خطابه، جادلت بوبرت على تويتر بأن بايدن أساء تقديم التعديل الثانى، وقالت إن التعديل الثانى مطلق، وأى شخص يقول غير هذا فهو طاغية.

وكان بايدن قد أعلن أمس الخميس عن اتخاذ عدة إجراءات للحد من الأسلحة، منها تشديد القيود على ما يسمى أسلحة الشبح التى يمكن تصنيعها فى المنزل، وتوجيه لوزارة العدل بتطوير تشريع حول قانون الإشعار الأمر الذى يمنع بشكل مؤقت أفراد يتم اعتبارهم تهديدات محتملة من امتلاك أسلحة.