وتشترك كلتا المنطقتين ديموجرافيًا في الحدود مع إيران، وتشير التقارير الإعلامية إلى أن المنطقتين سقطتا في أيدى طالبان بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية، واحتجز مقاتلو طالبان ما لا يقل عن 15 من أفراد أمن الحدود كرهائن، ولم يعلق المسؤولون الحكوميون بعد على كلا الحادثين.

ويأتي ذلك فيما أصيب ستة أطفال من عائلة واحدة في انفجار عبوة ناسفة فى مزار الشريف بإقليم بلخ، وأفادت شرطة الإقليم بأن الحادث وقع أمس عندما استهدفت عبوة ناسفة سيارة لكبار العشائر.

وتأتى هذه الحوادث على الرغم من الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام ووسط تزايد أعمال العنف في جميع أنحاء أفغانستان في أعقاب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان.