مفتي عام الأردن: تحري هلال شهر رمضان مساء الاثنين المقبل

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أعلن مفتي عام المملكة الأردنية الشيخ عبدالكريم الخصاونة أن لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الاثنين المقبل 29 شعبان الموافق 12 أبريل.

وقال الشيخ الخصاونة - لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحري بعد غروب شمس يوم الاثنين، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي فعاليات ترافق الإعلان، انسجاما مع الإجراءات الحكومية والوقائية بعدم التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن رصد الهلال ورؤيته من السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته)، حيث تتم المراقبة بواسطة الأجهزة العلمية والفلكية، والتي يشرف عليها أصحاب الاختصاص وهم مدير المركز الإقليمي لتدريس علوم الفضاء في غرب آسيا ورئيس الجمعية الفلكية، حيث أنهم يعرفون منازل القمر، بالإضافة إلى مفتيين من دائرة الإفتاء.