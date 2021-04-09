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مصرع شخص في انقلاب سيارته من أعلى كوبرى الفحص ببنها

الجمعة، 09 أبريل 2021 06:19 م
مصرع شخص في انقلاب سيارته من أعلى كوبرى الفحص ببنها إنقلاب سيارة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقي شخص مصرعه، إثر انقلاب سيارته الملاكي بطريق عودته من محافظة المنوفية اتجاه القاهرة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أعلى كوبري الفحص بمدينة بنها، تم نقل جثة المتوفى لمستشفى بنها الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، بوفاة شخص، إثر انقلاب سيارته الملاكي، أثناء عودته من محافظة المنوفية متجهاً للقاهرة، أعلى كوبرى الفحص بمدينة بنها.

 

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق. وبالفحص تبين انفجار إطار السيارة خلال سيرها أعلى كوبري الفحص، ولم يتمكن قائدها من السيطرة عليها، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها.


اخبار القليوبية

مرور القليوبية

امن القليوبية

طريق القاهرة الأسكندرية الزراعي

انقلاب سيارة

مصرع شخص

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