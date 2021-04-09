محكمة عسكرية لبنانية تصدر أحكاما بالإعدام بحق 3 أشخاص لإدانتهم بالتخابر مع إسرائيل

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أصدرت محكمة عسكرية لبنانية أحكاما بالإعدام بحق شخصين لبنانيين وآخر فلسطيني مقيم في لبنان؛ لإدانتهم بارتكاب جرائم التخابر لحساب إسرائيل وتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات لصالحها.

وأدانت المحكمة العسكرية في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة العميد منير شحادة، المتهمين الثلاثة في 3 قضايا منفصلة، بارتكاب جرائم التخابر لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي وإمداده بمعلومات أمنية عن لبنان، وتفخيخ سيارة جهاد جبريل (مسئول عسكري بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) في بيروت على نحو أدلى مقتله، وحيازة ذخائر وقذائف صاروخية ومتفجرات واستعمالها.

كما أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بتشكيل عصابة مسلحة تستهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها، والعمل على تجنيد أشخاص لحساب الاستخبارات الإسرائيلية وتوفير الوسائل لها للعدوان على لبنان، وإفشاء أسرار تضر بمصلحة الدولة اللبنانية وسلامتها، وتنفيذ عمليات إرهابية بواسطة متفجرات.

وتضمنت الاتهامات التي أُدين المتهمون بارتكابها قيامهم بالتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال علي حسن ديب (مسئول عسكري في حزب الله) بمدينة صيدا جنوبي لبنان، عبر زرع عبوة ناسفة وتفجيرها بالقرب منه على نحو أدى إلى مقتله.