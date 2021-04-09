اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن كيفية توليد الكهرباء من الشمس

الجمعة، 09 أبريل 2021 05:00 ص
كل ما تريد معرفته عن كيفية توليد الكهرباء من الشمس محطة طاقة شمسية - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن كيفية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتى تعتبر أقل تكلفة من الطاقة التقليدية من الوقود والسولار والمازوت، علاوة على أنها تعتبر من الطاقة النظيفة صديقة للبيئة، وهى كالآتى:

1- كيف تنتج الطاقة الكهربائية من الشمس؟

- تعمل محطات الطاقة الشمسية من خلال امتصاص الألواح الشمسية لضوء الشمس وتقوم بتحويلها إلى كهرباء.

2- كيف تعمل الألواح الشمسية؟

- عندما تصطدم الفوتونات بخلية شمسية فإن الذرات تفقد إلكتروناتها، فى آلية تدعى الظاهرة الكهروضوئية «Photovoltaic effect».

- إذا تم ربط الجانب الموجب مع السالب في الموصّلات مع وجود مصدر كهربائي فإنها تكوّن دائرة كهربائية.

- عندما تتدفق الإلكترونات خلال هذه الدائرة تكون ما يعرف بالخلايا الكهربائية المتعددة لتشكل لوحة شمسية.

- يمكن توصيل لوحات متعددة (وحدات) معًا لتكوين مجموعة شمسية، وكلما زادت عدد اللوحات زادت الكهرباء التي يمكن توليدها.

3- ما هى مكونات الألواح الشمسية الكهروضوئية؟

- تتكون الألواح من العديد من الخلايا الشمسية.

- تصنع هذه الخلايا من أشباه الموصلات مثل السليكون، وتصمم فى طبقتين طبقة موجبة وطبقة سالبة.

- عند تركيب الألواح الشمسية في المنازل تسقط أشعة الشمس على هذه الألواح ثم تقوم هذه اللوحات بتحويل ضوء الشمس إلى تيار مباشر – مستمر.

- يتدفق التيار إلى العاكس الذى بدوره يحوّل الكهرباء من التيار المستمر إلى تيار متردد، بعد ذلك يمكن استخدام الكهرباء في المنازل.

- تعتبر الألواح الشمسية بسيطة من حيث التركيب وجميلة المظهر.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية

كيفية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

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