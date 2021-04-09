قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 فلسطينيين فى الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، أربعة فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر أمنية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من محافظة جنين (شمال الضفة) ، وفلسطينيا من منطقة أبو فريحة في مدينة ساحور شرق بيت لحم (جنوب الضفة) ، وآخر من بلدة دورا جنوب غرب الخليل (جنوب) بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

يذكرأن، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى، فتيين فلسطينيين من بلدة الطور فى القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية وفلسطينية وشهود عيان فى القدس إن جيش الاحتلال اعتقل الفتيين أحمد داود الهدرة، ومحمود خليل الهدرة، بعد أن أوقف مركبة يستقلانها فى الطور، يأتى هذا بعد ساعات من اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى 6 فلسطينيين، بعد مداهمة عقارهم فى مدينة الخليل، وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور فى بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين، إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من عائلة أبو صبيح، بعد مداهمة عمارة سكنية فى منطقة "عقبة انجيلة" بالخليل.

وكان قد اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة ، أن 86 مستوطنا متطرفا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.