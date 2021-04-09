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عقوبة القتل الخطأ تصل للحبس 5 سنوات والغرامة.. اعرف القانون

الجمعة، 09 أبريل 2021 02:30 ص
عقوبة القتل الخطأ تصل للحبس 5 سنوات والغرامة.. اعرف القانون قضاء -- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل عدد من المواطنين عن عقوبة القتل الخطأ فى القانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
وأضاف المحامى بالنقض، أنه وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
 
 

عقوبة القتل الخطاء

القتل الخطاء

القانون المصرى

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