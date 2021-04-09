اليوم السابع
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ضبط زوجين كونا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين بالقليوبية عبر مواقع التواصل

الجمعة، 09 أبريل 2021 07:52 م
ضبط زوجين كونا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين بالقليوبية عبر مواقع التواصل حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص وزوجته مقيمين بالقليوبية، لتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق استخدامهما أساليب احتيالية، تمثلت فى إنشاء الأول حسابا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاستدراج المجنى عليهم من رواد الموقع، ونشر إعلانات ترويجيه للراغبين فى الزواج من أصحاب الفئات العمرية المتقدمة، وإرسال صور خاصة بالثانية، وتحديد موعد لملاقاتها وقيامها بلقاء المجنى عليهم وإقناعهم بموافقتها على الزواج منها، الأمر الذى يمكنهما من الحصول على مبالغ مالية نظير إنهاء متطلبات الزواج والنصب على المجنى عليهم وعدم إتمام الزواج .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الوقائع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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