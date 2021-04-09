حيثيات براءة مسئولين سابقين بالنقل العام من التقاعس عن تخريد 27 أتوبيسا

أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حيثيات حكمها ببراءة مدير عام فرع البساتين بهيئة النقل العام بالقاهرة سابقًا، ورئيس المكتب الفني بفرع البساتين بهيئة النقل العام، من تهمة التقاعس عن متابعة إنهاء إجراءات تخريد 27 أتوبيسا منذ 2017.
وقالت حيثيات الحكم، الصادر برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن، إن النيابة الإدارية نسبت للمحال الأول، التقاعس عن متابعة إنهاء إجراءات التخريد النهائية منذ 2013 لعدد (27) سيارة كارجو تابعة للفرع، وعدم متابعته عرض هذه المحاضر على أعضاء لجنة التخريد النهائية لاعتمادها وفقا للتعليمات، وما ترتب عليه من تحميل الجهة مبالغ مالية دون وجه حق بإجمالي 66 ألف و322 جنيها مقابل سداد تأمينات وضرائب خلال هذه الأعوام رغم عدم تشغيل هذه السيارات على شبكة الخطوط ، وتوقفها بالفرع دون تشغيل وحال كون قيمتها الدفترية صفر، كما نُسب له أهمل في الإشراف على أعمال المخالف الثاني مما ترتب عليه عدم قيام الأخير بأعماله.
وبالنسبة للمحال الثانى، قالت المحكمة، إنه تقاعس عن مخاطبة إدارة التكاليف بالإدارة للوقوف على القيمة الدفترية للسيارات محل التخريد، وإثبات ذلك بمحاضر التخريد النهائية وفقا للتعليمات مما كان من شأنه عن استكمالها.
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