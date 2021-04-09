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حيثيات براءة مسئولين سابقين بالنقل العام من التقاعس عن تخريد 27 أتوبيسا

الجمعة، 09 أبريل 2021 09:00 ص
حيثيات براءة مسئولين سابقين بالنقل العام من التقاعس عن تخريد 27 أتوبيسا مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حيثيات حكمها ببراءة مدير عام فرع البساتين بهيئة النقل العام بالقاهرة سابقًا، ورئيس المكتب الفني بفرع البساتين بهيئة النقل العام، من تهمة التقاعس عن متابعة إنهاء إجراءات تخريد 27 أتوبيسا منذ 2017.
 
وقالت حيثيات الحكم، الصادر برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن، إن النيابة الإدارية نسبت للمحال الأول، التقاعس عن متابعة إنهاء إجراءات التخريد النهائية منذ 2013 لعدد (27) سيارة كارجو تابعة للفرع، وعدم متابعته عرض هذه المحاضر على أعضاء لجنة التخريد النهائية لاعتمادها وفقا للتعليمات، وما ترتب عليه من تحميل الجهة مبالغ مالية دون وجه حق بإجمالي 66 ألف و322 جنيها مقابل سداد تأمينات وضرائب خلال هذه الأعوام رغم عدم تشغيل هذه السيارات على شبكة الخطوط ، وتوقفها بالفرع دون تشغيل وحال كون قيمتها الدفترية صفر، كما نُسب له أهمل في الإشراف على أعمال المخالف الثاني مما ترتب عليه عدم قيام الأخير بأعماله.
 
وبالنسبة للمحال الثانى، قالت المحكمة، إنه تقاعس عن مخاطبة إدارة التكاليف بالإدارة للوقوف على القيمة الدفترية للسيارات محل التخريد، وإثبات ذلك بمحاضر التخريد النهائية وفقا للتعليمات مما كان من شأنه عن استكمالها.
 

مجلس الدولة

حيثيات حكم

مسئول سابق

تخريب

اتوبيسات

النقل العام

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