وأضاف :"ستكون هناك روبوتات ثقيلة ومخصصة بإزالة الألغام وروبوتات أخرى مخصصة لعمليات الكشف والاستطلاع العسكري فيما يتعلق بالإشاعات والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى روبوتات مخصصة بالغوص تحت الماء وغيره".



يذكر أن شركة "766 UPTK" الروسية تقوم بتطوير هياكل مجنزرة خاصة للروبوتات، تتيح التحكم بالمركبات عن بعد بشكل مضمون، بالإضافة إلى ابتكار روبوتات متحركة بوظائف محددة من القتال إلى الدعم.