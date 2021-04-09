الداخلية تضبط شركة دعاية وإعلان داخلها ستديو غير مرخص بالعباسية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية فى ضبط شركة للدعاية والإعلان يدار من داخلها إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة للدعاية والإعلان يدار من داخلها إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائنة بمنطقة العباسية بالقاهرة، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب إلى مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب إلى مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط (مالك ومدير الشركة والإستوديو – مقيم بالقاهرة) وبالتفتيش تم ضبط (وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتى مُحمل عليها برامج مخصصة لأعمال المونتاج، وكذا محمل عليها العديد من المصنفات الفنية تستخدم بدون تفويض من أصحاب الحقوق – عدد من أجهزة الصوت تستخدم فى أعمال التسجيل - كمية كبيرة من الأغلفة والعبوات الكرتونية الفارغة لمنتجات دوائية ومستحضرات تجميل ومواد غذائية).

وبمواجهة المذكور بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.