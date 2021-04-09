اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أبريل 2021 09:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التموين تستمر اليوم فى فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى لصرف السلع المدعمة

الجمعة، 09 أبريل 2021 08:00 ص
التموين تستمر اليوم فى فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى لصرف السلع المدعمة مجمعات استهلاكية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الجمعة، في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بمحافظات الوجه القبلي لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، بجانب أيضا الاستمرار في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أبريل الحالى.
 
وتقوم وزارة التموين والتجارة بمد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الغذائية والتموينية، لتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر، بجانب أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركات التابعة، كما تقوم شركات بنجر السكر التابعة للوزارة بإنتاج السكر المحلى اعتبارا من الشهر الجارى  لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور على المصلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 62 للعام الجارى 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراجه للبطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، حيث استبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 178 لسنة 2017 المشار إليه وهما المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين والعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن فى حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعى ودخل شهرى بحد أقصى 2400 جنيه شهريا وأصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه والعاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه.

التموين

منافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

اخبار مصرية

اخبار مصر

مجمعات استهلاكية

المجمعات الاستهلاكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 08 أبريل 2021 12:00 م

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 07 أبريل 2021 12:00 م

تموين الإسكندرية: أسعار تنافسية بمعرض أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية.. صور

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 02:43 م

وزير التموين: طرح 100 طن فراخ يوميا بشهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

الأحد، 04 أبريل 2021 11:35 م

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 04 أبريل 2021 03:00 م

انطلاق معارض "أهلا رمضان" اليوم بتخفيضات تبدأ من 15 إلى 35%.. بمشاركة كبرى الشركات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية.. و"التموين" تعلن زيادة ضخ اللحوم والدواجن بنسبة 50% طوال الشهر الكريم لتلبية احتياجات المواطنين

الأحد، 04 أبريل 2021 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة