التموين تستمر اليوم فى فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى لصرف السلع المدعمة

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الجمعة، في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بمحافظات الوجه القبلي لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، بجانب أيضا الاستمرار في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أبريل الحالى.

وتقوم وزارة التموين والتجارة بمد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الغذائية والتموينية، لتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر، بجانب أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركات التابعة، كما تقوم شركات بنجر السكر التابعة للوزارة بإنتاج السكر المحلى اعتبارا من الشهر الجارى لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور على المصلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 62 للعام الجارى 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراجه للبطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، حيث استبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 178 لسنة 2017 المشار إليه وهما المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين والعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن فى حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعى ودخل شهرى بحد أقصى 2400 جنيه شهريا وأصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه والعاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه.