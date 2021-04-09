إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة بيجو مع توك توك، بمنطقة كفر أبو حسين أمام بنزينة الأحرار بالزقازيق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة بيجو مع دراجة بخارية توك توك، بمنطقة كفر أبو حسين أمام بنزينة الأحرار بالزقازيق، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

جري الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.