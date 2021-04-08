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وزيرة التضامن توجه بتوفير الرعاية لطفلة تعانى من التفكك الأسرى بالمنيا

الخميس، 08 أبريل 2021 10:18 ص
وزيرة التضامن توجه بتوفير الرعاية لطفلة تعانى من التفكك الأسرى بالمنيا فريق التدخل السريع يتعامل مع طفلة تعانى من التفكك الأسرى بالمنيا
كتب مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة القباج وزيرة التضامن  الاجتماعى فريق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى بتوفير الرعاية الكاملة طفلة تدعي " ش.ض" 14سنة بمحافظة المنيا، حيث تعانى من التفكك الأسرى، فالأم متوفية والأب متزوج بأخرى، ويتركها معها حيث يذهب للعمل بالقاهرة وزوجة الأب تعاملها بقسوة، على الفور قام الفريق باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقلها لدار البنات بمحافظة المنيا .
 
يأتى ذلك فى إطار خطة البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.
 
يتلقى فريق التدخل السريع المركزى  الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الانسانية، على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم 16528.
 
وأشارت القباج، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى  تقوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتأهيل مؤسسات الرعاية لترقى لمستوى القطاع الخاص بكل ما فيها من أنشطة فنية ورياضية وثقافية وتغذية عالية، مع تأهيل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على أعلى مستوى.

وزيرة التضامن

رعاية طفلة تعانى من التفكك الأسرى بالمنيا

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