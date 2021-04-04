وزيرة التضامن: لدينا 520 مؤسسة للأيتام و49 مؤسسة للأطفال بلا مأوى

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرينته لاهتمامهم برعاية الأيتام واستثمار كل الجهد لذلك، موضحة أن الوزارة لديها 520 مؤسسة للأيتام، 79 مؤسسة للأيتام من ذوى الإعاقة، و49 مؤسسة للأطفال بلا مأوى والتى يتم توفير مأوى لهم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال قناة إكسترا نيوز، أن مصر تحتفل بيوم اليتيم أول جمعة من إبريل، بينما الوزارة تهتم بالأيتام بشكل يومى، لأن هذه مسئوليتهم منذ التحاقهم بالدار وحتى تخرجهم منها، موضحة أن الفترة الحالية تشهد اهتمام خاص ومكثف بقطاع الرعاية.

ولفتت نيفين القباج، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتأهيل مؤسسات الرعاية لترقى لمستوى القطاع الخاص بكل ما فيها من أنشطة فنية ورياضية وثقافية وتغذية عالية، مع تأهيل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على أعلى مستوى.