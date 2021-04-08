اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أبريل 2021 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تشكيل لجان التنمية المتكاملة للوحدات المحلية بقرى حياة كريمة

الخميس، 08 أبريل 2021 11:44 ص
تشكيل لجان التنمية المتكاملة للوحدات المحلية بقرى حياة كريمة حياه كريمه - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المتكاملة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك على مستوى الوحدات المحلية القروية برئاسة رئيس الوحدة القروية، وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعى وممثلين لـ 2 من الشباب والنساء والقيادات الطبيعية من كل قرية تابعة للوحدة القروية، فضلا عن 3 يمثلون المجتمع المدنى بنطاق الوحدة وممثل مؤسسة حياة كريمة، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجان حوالى 10 آلاف عضو35% من الشباب أقل من 35 سنة، وحوالى 35% منهم نساء.
 
وقالت الوزارة فى تقرير حديث لها، إن ذلك يأتى فى إطار تفعيل آليات إشراك المواطنين ومبادرة العودة للجذور، حيث تقوم الوحدات المحلية للقرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ بإعداد قائمة بالشخصيات العامة التى تعود جذورها للقرى المستهدفة ويعيشون خارجها ( شخصيات سياسية – شخصيات فنية وأدبية – رجال أعمال ومستثمرين – أكاديميين وأطباء ومحامين ورجال دين، وغيرهم). 
 
كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى ستصل إلى حوالى 200 مليار جنيه بسبب تكلفة تأهيل المنازل التى تصل إلى نحو 100 ألف منزل بالقرى المستهدفة ، كما تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفى كل قرية سيتم رصف الشوارع التى تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة.

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

قرى حياة كريمة

التنمية المحلية

تطوير الريف المصرى

ECSS_HumanRights_Conference

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مشروع القرن.. دراسة تكشف أهداف "حياة كريمة" فى بناء الإنسان المصرى.. أهمها تطوير جوانب البنية الأساسية والخدمات.. والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية فى الصدارة.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر فرص العمل

الخميس، 08 أبريل 2021 06:13 ص

"مياه أسوان" توقع بروتوكولا لتنفيذ 8 محطات ضمن "حياة كريمة" بمليار جنيه

الخميس، 08 أبريل 2021 03:09 ص

"حياة كريمة" مبادرة شاملة لتحسين الحياة فى القرى والريف.. برلمانيون: نشهد طفرة فى المنظومة الطبية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية.. والنهوض بمستوى الخدمات هدفه الاستعداد للتأمين الصحى الشامل

الخميس، 08 أبريل 2021 01:00 ص

الكشف على 500 مواطن فى قافلة طبية بقرية الكرم فى المنيا ضمن "حياة كريمة"

الأربعاء، 07 أبريل 2021 09:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة