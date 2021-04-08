اليوم السابع
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الخميس، 08 أبريل 2021 11:31 م
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تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الإيطالى السابق برلسكونى حتى 15 أبريل لأسباب صحية

الخميس، 08 أبريل 2021 11:00 م
تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الإيطالى السابق برلسكونى حتى 15 أبريل لأسباب صحية رئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو برلسكونى
وكالات

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أجلت محكمة فى سيينا بإيطاليا موعد نظر القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو برلسكونى مجددا اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، ويحاكم رئيس حزب "فورزا إيطاليا" في اتهامات بتقديم رشى للشهود خلال محاكمة سابقة بشأن حفلاته سيئة السمعة التي يطلق عليها "بونجا بونجا" مع نساء يافعات.

وبحسب تقرير أنسا، أرجأت المحكمة نظر القضية لمدة أسبوع لتكون في 15 أبريل، وسط توقعات بإمكانية صدور حكم في القضية في ذلك الوقت.

ويعود سبب التأجيل إلى خضوع برلسكوني /84 عاما/ لفحوصات في مستشفى في ميلانو أمس الأول الثلاثاء، وأكد متحدث باسم فورزا إيطاليا أن برلسكوني يرقد في المستشفى.

وبحسب أنسا، قال محامو برلسكوني اليوم الخميس إن السياسي يريد الإدلاء ببيان في المحكمة. وفي السابق أيضا تأجل موعد مثول برلسكوني أمام المحكمة في سيينا لأسباب صحية.

يطالب النائب العام بالسجن أربع سنوات وشهرين لبرلسكونى، ويشارك الحزب المحافظ المنتمي إليه برلسكوني في ائتلاف رئيس الوزراء ماريو دراجي منذ منتصف فبراير.


برلسكونى

إيطاليا

ميلانو

سيلفيو برلسكونى

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