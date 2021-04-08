اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أبريل 2021 06:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المبعوث الأممي إلى ليبيا: المجتمع الدولي يدعمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

الخميس، 08 أبريل 2021 05:06 ص
المبعوث الأممي إلى ليبيا: المجتمع الدولي يدعمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد كوبيتش
طرابلس (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، أن البعثة والمجتمع الدولي يدعمان بشكل كامل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال كوبيش في كلمته خلال اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن المجتمع الدولي يؤيد بشكل كامل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021، مضيفا أن هذا ما يريده الشعب الليبي وهذا ما يستحقه.

وأضاف أنه قد آن الأوان أن تضع المؤسسات الدستورية المعنية الإطار الدستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن، بهدف إجراء الاقتراع في موعده المعلن، واصفا اجتماع اللجنة القانونية بأنه "بالغ الأهمية للمضي قدماً في التحضير لهذه الانتخابات"، مشيرا إلى أن تحديد موعد الانتخابات كان إنجازاً بالغ الأهمية لملتقى الحوار السياسي.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا أن المقترحات التي ستقوم اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بصياغتها ستكون حاسمة لتنفيذ أهداف خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، قائلا " إن خارطة الطريق حددت دور اللجنة القانونية واختصاصاتها بوضوح وهي تقديم المقترحات واقتراح الأفكار التي من شأنها أن تحقق وضوحاً بشأن القاعدة الدستورية والإطار الانتخابي اللازم لإجراء الانتخابات الليبية في الموعد المتفق عليه".

وحث المبعوث الأممي أعضاء اللجنة القانونية على التركيز على وضع مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق من شأنها أن تمكّنهم من إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وناشدهم أن يتجاوزوا الانقسامات ويواصلوا العمل بروح التوافق التي تحققت خلال مسار الملتقى.

 

 

 

 

 


ليبيا

اخبار ليبيا

الانتخابات

الانتخابات الليبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصدر عسكري ليبي: بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يمنع تحقيق السلام

الخميس، 08 أبريل 2021 02:00 ص

ليبيا تعود إلى الحضن العربى فى كاريكاتير إماراتى

الأربعاء، 07 أبريل 2021 06:00 م

رئيس الوزراء اليونانى يتعهد بالوقوف إلى جانب ليبيا لتحقيق الاستقرار

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 06:00 م

رئيس وزراء إيطاليا من طرابلس: ليبيا تشهد لحظة فريدة بعد اختيار الحكومة

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 02:17 م

اختطاف مدير مديرية الأمن فى زوارة غرب ليبيا

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 01:50 م

رئيس وزراء إيطاليا: حريصون على تعزيز التعاون مع ليبيا بمشروعات البنية التحتية

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 01:33 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة