السجن المشدد 5 سنوات لـ3 أشخاص سرقوا مواطنا بالإكراه فى الشرقية

تعود أحداث القضية رقم 25063 لسنة 2020 جنايات مركز بلبيس، ليوم 11 نوفمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية نفاذا لإذن النيابة العامة من ضبط "رؤوف ال ح" 28 سنة عامل، و"سعيد خ م ع" 25 سنة عامل، و"محمد ال ع" 24 سنة فران جميعهم مقيمين قرية بير عمارة مركز بلبيس، لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "رمضان إ" أثناء سيره ليلا بالطريق العام، وقاموا بإشهار سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض سنجة، مهددين إياه وبث الرعب وسرقة متعلقاته الشخصية والمنقولات الخاصة به.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين من قبل المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.