اليوم السابع
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البيت الأبيض: هدفنا هو إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

الخميس، 08 أبريل 2021 01:00 ص
البيت الأبيض: هدفنا هو إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية المتحدثة باسم البيت الأبيض
(وكالات)

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أعلن البيت الأبيض عن استعداد الولايات المتحدة للنظر في نهج دبلوماسي تجاه كوريا الشمالية بشرط أن يكون هدفه إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها،: "أود أن أقول إن لدينا هدف واضح في ما يخص كوريا الشمالية وهو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي".

وتابعت: "بالطبع نواصل تشديد العقوبات ونتشاور مع الحلفاء والشركاء. ونحن مستعدون لدراسة نوع من أنواع الدبلوماسية في حال كانت ستقودنا باتجاه نزع السلاح النووي".

وامتنعت بساكي عن التعليق على ما رصده باحثون أمريكيون من أنشطة كوريا الشمالية التي يقول المحللون إنها قد تكون جزءا من التحضيرات لاختبار إطلاق صاروخ بالستي من غواصة.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أكدت قبل أيام أنها في المرحلة النهائية من مراجعة سياساتها تجاه كوريا الشمالية.

ودانت واشنطن التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، مؤكدة عزمها الرد على أي تصعيد، لكن واشنطن أشارت مع ذلك أكثر من مرة إلى انفتاحها على الدبلوماسية لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

 

 

 


واشنطن

التجارب الصاروخية

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة

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