وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة ، أن 86 مستوطنا متطرفا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.