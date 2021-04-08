الأردن: القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل من سوريا

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أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية، محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم الخميس، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية القول إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك؛ ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل - بكل قوة وحزم - مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.