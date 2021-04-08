إيران تكشف تفاصيلا جديدة عن استهداف سفينتها قرب سواحل جيبوتى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشفت إيران، الخميس، عن تفاصيل جديدة حول مهاجمة سفينة "سافيز" التى تعرضت له السفينة الإيرانية "سافيز" قرب سواحل جيبوتي عبر شهادة أحد ملاحي السفينة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ايرنا عن موقع نور نيوز قول أحد ملاحي السفينة: "قبل يوم من الحادث كانت هنالك مروحية مجهولة حامت ما بين 5 الى 10 دقائق في أطراف السفينة".

وتابع الملاح الذي لم يكشف التقرير عن اسمه: "في يوم الحادث وبعد مضي نحو 4 ساعات من الهجوم على السفينة، قام زورقان سريعان مجهولان ما بين الساعة 10 الى 11 صباحا بالدورية قرب السفينة.

ولفت تقرير الوكالة الإيرانية إلى أنه "وبناء على تصريحات أحد ملاحي السفينة فانه في حال ضلوع المروحية المجهولة في دعم الهجوم على السفينة الايرانية سافيز فمن المرجح ان تكون هنالك دولة اخرى متورطة في الحادث".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت في وقت سابق، تعرض السفينة "سافيز" لهجوم قبالة سواحل جيبوتي، ما أصابها بأضرار طفيفة، لافتة إلى أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث والمتسبب به.

وقال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" استند إلى مسؤول أمريكي، إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بأنها من هاجم "سافيز".