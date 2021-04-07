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مجلس الأمن الروسى: علاقاتنا مع أمريكا فى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 05:49 م
مجلس الأمن الروسى: علاقاتنا مع أمريكا فى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة نيقولاى باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي
كتب وكالات

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اعتبر سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاى باتروشيف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة، بحسب "روسيا اليوم".

 

وقال باتروشيف، خلال مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية نشرت اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا والولايات المتحدة على وشك دخول فترة مواجهة طويلة الأمد: "هذا ما لا نريده على الإطلاق. لا توجد لدى الشعبين الروسى والأمريكى اليوم أسباب للعداء، لا تفصلنا الإيديولوجية مثلما كان ذلك سابقا، بينما هناك مجال واسع للتعاون".

 

وأضاف باتروشيف: "الحاجة إلى تعاوننا تزداد بسبب الجائحة، التى تؤدى إلى تفاقم التحديات والتهديدات للاستقرار العالمي. هناك تصاعد للتوتر العسكرى السياسى فى عدد من المناطق، وتنام لقوة الإرهاب الدولى والتطرف، وتصعيد للخلافات بين الدول، وذلك إضافة إلى الفقر والمجاعة والأوضاع البيئة الصعبة".

 

وأشار باتروشيف إلى أن "الوضع السياسى اليوم بالفعل ليس جيدا، والعلاقات بين البلدين تراجعت إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة".

 

وأضاف مع ذلك: "لكن تاريخ العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، الذى يرجع إلى سنوات طويلة، يظهر أن دولتينا أبدتا فى اللحظات الحاسمة القدرة على ترتيب التعاون على الرغم من الخلافات".

 

وتابع: "لهذا السبب نتوقع تغلب المنطق السليم فى واشنطن لينطلق حوار روسى أمريكى جوهرى حول القضايا، التى لا يمكن حلها بشكل فعال على الإطلاق دون عمل مشترك بناء بين بلدينا".

 


مجلس الأمن الروسى

روسيا

أخبار روسيا

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الحرب الباردة

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