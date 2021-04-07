سلطنة عمان تسمح للقادمين للبلاد قضاء العزل الإلزامى بالمنازل

وكالات

قالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان إن المواطنين العمانيين القادمين إلى السلطنة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحى الإلزامى، لكن يتعين عليهم عزل أنفسهم بالمنازل، وأضافت اللجنة بحسب"وكالة أنباء عمان" أن المواطنين ليسوا بحاجة لتقديم أى دليل يوضح الإجراءات الإلزامية المتبعة فى العزل الصحي.

يذكرأن، وقعت سوريا وسلطنة عمان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات الموقعة فى 21 مارس الماضى، والتى لا تشمل أصحاب جوازات السفر العادية، وأشارت الوكالة إلى أنه بعد الإعلان عن توقيع الاتفاق بين سلطنة عمان وسوريا حول تأشيرات الدخول بين البلدين، ظهر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، ولا سيما في سوريا، خبر عن إمكان دخول السوريين إلى السلطنة من دون تأشيرة، إلا أن الادعاء غير دقيق، فالاتفاق لم يشمل المواطنين العاديين بل حملة فئات معينة من جوازات السفر".