اليوم السابع
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انطلاق الانتخابات التكميلية لاختيار عمدتى أكبر مدينتين فى كوريا الجنوبية

الأربعاء، 07 أبريل 2021 09:27 ص
انطلاق الانتخابات التكميلية لاختيار عمدتى أكبر مدينتين فى كوريا الجنوبية انتخابات - صورة أرشيفية
أ ش أ

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انطلقت صباح اليوم في كوريا الجنوبية الانتخابات التكميلية لاختيار عمدتي سول وبوسان أكبر مدينتين في البلاد، وهي الانتخابات التي تعد مؤشرًا حاسمًا على السباق الرئاسي في العام المقبل. 
 
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أنه بالاضافة إلى اختيار منصبي العمدة في سول وبوسان، سيتم اختيار 19 منصبًا عامًّا إقليميًّا آخر، من بينها حاكم بلدة "أويريونج" في إقليم "كيونج سانج" الجنوبي، ورئيس مكتب أحد الأحياء في مدينة "أولسان" جنوب شرق البلاد.
 
وأضافت أن عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في الانتخابات في سول 8.4 مليونًا ، أما بوسان ففيها ما يزيد قليلًا عن 2.9 مليون ناخب مؤهل ، وبلغ معدل الإقبال على التصويت المبكر الذي أجري يومي الجمعة والسبت 20.54%.
 
وقالت الوكالة الكورية إنه يُنظر إلى انتخابات عمدة سول التي تضم نحو 10 ملايين من جملة سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة على أنها مؤشر حاسم على اتجاه الرأي العام، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس عام 2022. 

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