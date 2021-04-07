الداخلية تضبط منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة الاتصالات في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإنشاء منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات شرطة الاتصالات قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية) بإنشاء منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والجهات المعنية تم ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام (6 راوتر ماركات مختلفة - 4 مقوى إشارة خارجى - 23 سويتش ماركات مختلفة - كمبيوتر بمشتملاته - سيرفر لتوزيع الإنترنت - مجموعة من الشواحن والكابلات والأسلاك الخاصة بالشبكة).

وبمواجهته أقر بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً.