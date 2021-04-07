اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أبريل 2021 07:21 م
خالد صلاح
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البرازيل تعلن اكتشاف 6062 حالة إصابة بحمى الضنك بولاية ساو باولو

الأربعاء، 07 أبريل 2021 05:02 م
البرازيل تعلن اكتشاف 6062 حالة إصابة بحمى الضنك بولاية ساو باولو مصاب بحمى الضنك
ساو باولو /أ ش أ/

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أعلنت السلطات الصحية البرازيلية، عن اكتشاف 6062 حالة إصابة بحمى الضنك في تاتوي بولاية ساو باولو خلال الفترة من 14 مارس إلى 5 أبريل الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن العدد الإجمالي للحالات ارتفع إلى 11 ألف و229 حالة منذ الأول من يناير الماضي، مقارنة بـ 51 حالة فقط تم الإبلاغ عنها خلال عام 2020 خلال نفس الفترة.

وتعد حمى الضنك خطرًا منتشرًا في جميع أنحاء البرازيل، مع وجود مخاطر متزايدة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، حيث تعاني أجزاء من البلاد من انتقال الحمى على مدار العام، ولكن أكبر عدد من الحالات يحدث خلال الفترة من يناير إلى يونيو من كل عام.

وحددت البرازيل أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة بحمى الضنك خلال عام 2020 ، وحوالي 2.1 مليون حالة في عام 2019 ، و 241 ألف و684 حالة فقط في عام 2018.

ويتوفر لقاح حمى الضنك في البلاد ويُنصح للأفراد الذين لديهم تاريخ من الإصابة بحمى الضنك التي تنتقل عن طريق لدغة بعوضة مصابة.

وتشمل أعراض حمى الضنك حمى مفاجئة وصداع شديد وألم شديد خلف العينين وآلام في العضلات والمفاصل وطفح جلدي ونزيف في الأنف أو اللثة، إذ تظهر الأعراض عادة بعد 5-7 أيام من التعرض للدغ.

 


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إصابات حمى الضنك

ولاية ساو باولو

حمى الضنك

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