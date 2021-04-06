اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أبريل 2021 09:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

يونيسيف: 800 مليون طفل محرومين من التعليم بسبب كورونا

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 08:07 م
يونيسيف: 800 مليون طفل محرومين من التعليم بسبب كورونا يونيسيف - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت منظمة "اليونيسيف" إن 800 مليون طفل في جميع أنحاء العالم لازالوا محرومين من الذهاب إلى المدرسة والتعليم بسبب كورونا، ويواجه الكثير منهم خطر عدم العودة إلى المدرسة بشكل نهائي.

وقال رئيس التعليم في وكالة الأمم المتحدة، روبرت جينكينز، إن المدارس لا تزال مغلقة أو تقدم مزيجا من التعلم عن بعد والتعلم الشخصي في 90 دولة حول العالم، مؤكدا أن "عمليات الإغلاق عطلت تعليم الأطفال بشكل لا يمكن تخيله".

وأضاف: "لم أتخيل أن الأمر سيستمر لفترة طويلة. في كل سيناريوهاتنا التي نخطط فيها للاضطراب، لم تجر إثارة هذا الاحتمال أبدا"، مشيرا إلى أنه "في ذروة الوباء، حرم 1.6 مليار طفل من الذهاب إلى المدارس، وها نحن هنا، بعد مرور عام، لا يزال 800 مليون طفل يعانون من اضطراب جزئي أو كلي في التعليم".

 

اليونيسيف

كورونا

الأطفال

التعليم فى زمن كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة